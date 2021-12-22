«Йокерит» извинился за ошибку с гимном Белоруссии перед матчем с минским «Динамо»
20:41
Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ в Хельсинки между местным «Йокеритом» и минским «Динамо» не был исполнен гимн Белоруссии.
После долгой паузы на фоне государственной символики, показанной на цифровых панелях, на арене прозвучала другая мелодия. Это был гимн Республики Палау — островного государства в Филиппинском море Тихого океана.
Финский клуб принес извинения белорусской стороне и заверил, что причиной ошибки стали технические проблемы.
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