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«Йокерит» извинился за ошибку с гимном Белоруссии перед матчем с минским «Динамо»

20:41
Игроки минского «Динамо». Фото photo.khl.ru
Игроки минского «Динамо». Фото photo.khl.ru
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Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ в Хельсинки между местным «Йокеритом» и минским «Динамо» не был исполнен гимн Белоруссии.

После долгой паузы на фоне государственной символики, показанной на цифровых панелях, на арене прозвучала другая мелодия. Это был гимн Республики Палау — островного государства в Филиппинском море Тихого океана.

Финский клуб принес извинения белорусской стороне и заверил, что причиной ошибки стали технические проблемы.

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Иван Шитик все материалы автора
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