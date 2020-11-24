«Йокерит» разгромил «Динамо», Йоэнсуу и Пакаринен сделали дубль

«Йокерит» победил московское «Динамо» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей сделали Ессе Йоэнсуу и Ииро Пакаринен. Также отличились Якуб Крейчик и Брайан О'Нилл. У гостей забил Вячеслав Кулемин.

Финский клуб набрал 29 очков и занимает восьмое место на Востоке. У «Динамо» 34 очка и четвертая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Москва) — 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)