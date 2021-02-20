Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит»

«Йокерит» уступил московскому «Динамо» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий гол в активе Дмитрия Кагарлицкого.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «ХК Динамо» (Москва) — 4:5 ОТ (0:1, 3:0, 1:3, 0:1)

Голы: Брюквин — 5 (Сергеев), 19:53 — 0:1. Пакаринен — 9 (бол., Лев, Йенсен), 31:22 — 1:1. Скленичка — 6, 36:46 — 2:1. Скленичка — 7 (Шредер, Йенсен), 39:04 — 3:1. Пяярви — 7 (Волков, Линдберг), 44:29 — 3:2. Яшкин — 36 (бол., Чайковски, Кагарлицкий), 46:37 — 3:3. О`Нилл — 12 (Иконен), 50:21 — 4:3. Сергеев — 6 (Шипачев), 59:33 — 4:4. Кагарлицкий — 14 (бол., Сергеев), 61:48 — 4:5.

Вратари: Калниньш — Бочаров (58:50 — 59:33).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 28 (5+16+7+0) — 35 (9+11+13+2).

Судьи: Наумов, Раводин.

20 февраля. Хельсинки. «Хартвалл Арена».