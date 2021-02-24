«Йокерит» будет играть домашние матчи плей-офф на аренах соперников
11:10
«Йокерит» будет проводить домашние матчи плей-офф КХЛ на аренах соперников, сообщает 24 февраля официальный сайт лиги.
Финский клуб принял данное решение совместно с лигой в связи с пандемией коронавируса и ограничениями на пересечение границ.
Плей-офф КХЛ стартует 2 марта. «Йокерит» занимает 5-е место в Западной конференции КХЛ и гарантировал себе выход в плей-офф, соперник финской команды станет известен позднее.
Дополнительная информация:
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю