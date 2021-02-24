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«Йокерит» будет играть домашние матчи плей-офф на аренах соперников

11:10
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«Йокерит» будет проводить домашние матчи плей-офф КХЛ на аренах соперников, сообщает 24 февраля официальный сайт лиги.

Финский клуб принял данное решение совместно с лигой в связи с пандемией коронавируса и ограничениями на пересечение границ.

Плей-офф КХЛ стартует 2 марта. «Йокерит» занимает 5-е место в Западной конференции КХЛ и гарантировал себе выход в плей-офф, соперник финской команды станет известен позднее.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/24/481627.html

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