«Барыс» на выезде обыграл «Йокерит»
21:47
«Барыс» выиграл у «Йокерита» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Клуб из Казахстана набрал 53 очка и занимает восьмое место на Востоке. У столько же очков и шестая позиция на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Голы: Вароун — 5 (мен.), 18:59 — 0:1. Грант — 5 (Хаапала, Норман), 42:15 — 1:1. Валк — 7, 51:14 — 1:2. Валк — 8 (бол., Орехов, Михайлис), 56:18 — 1:3. Сагадеев — 4 (бол., Лилья, Дитц), 59:19 — 1:4.
Вратари: Калниньш — Карлссон.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 22 (6+8+8) — 31 (8+9+14).
Судьи: Беляев, Морозов.
19 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю