«Ак Барс» в урезанном составе уступил «Йокериту» в овертайме

«Йокерит» переиграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финский клуб одолел соперника в овертайме со счетом 4:3.

По информации «СЭ», легионер «Ак Барса» сдал положительный тест перед матчем в Хельскинки. Позже пресс-служба казанского клуба сообщила, что финские власти отказались допускать на матч часть игроков «Ак Барса».

Участия в игре не приняли вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм.

Место в воротах занял Игорь Бобков. 18-летний нападающий Дмитрий Кателевский был заявлен в качестве запасного голкипера.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы: Фриман — 1 (Пакаринен, Норман), 7:13 — 1:0. Коваленко — 2 (Лямкин, Бобков), 28:57 — 1:1. Фриман — 2 (Кивисте, О`Нилл), 31:00 — 2:1. Норман — 4 (Лескинен, Скленичка), 36:24 — 3:1. Кагарлицкий — 4 (Глухов, Юдин), 44:50 — 3:2. Галимов — 2 (бол., Коваленко, Бурмистров), 57:54 — 3:3. Йоэнсуу — 2 (буллит), 63:56 — 4:3.

Вратари: Линдбек — Бобков.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 21 (11+8+2+2) — 35 (4+14+17+2).

Судьи: Оскирко, Сергеев.

29 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».