Йенсен подписал новый контракт с «Йокеритом»
12:13
Нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен подписал новый двухлетний контракт, информирует сайт клуба.
27-летний датчанин является лучшим бомбардиром команды в регулярных чемпионатах.
Он перешел в Йокерит в сезоне-2017/18. Всего на его счету 161 матч в регулярке и 124 (69+55) очков. В плей-офф он провел 23 матча и набрал 16 (6+10) очков.
Nicklas Jensen jatkaa Jokereissa ainakin kev??seen 2023 asti???— Helsingin Jokerit (@jokerithc) January 7, 2021
Tiedote: https://t.co/Q4h62koRNP#Jokerit #KHLfi pic.twitter.com/kXwwiAQihu
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