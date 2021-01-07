Йенсен подписал новый контракт с «Йокеритом»

Нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен подписал новый двухлетний контракт, информирует сайт клуба.

27-летний датчанин является лучшим бомбардиром команды в регулярных чемпионатах.

Он перешел в Йокерит в сезоне-2017/18. Всего на его счету 161 матч в регулярке и 124 (69+55) очков. В плей-офф он провел 23 матча и набрал 16 (6+10) очков.