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Йенсен подписал новый контракт с «Йокеритом»

12:13
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Нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен подписал новый двухлетний контракт, информирует сайт клуба.

27-летний датчанин является лучшим бомбардиром команды в регулярных чемпионатах.

Он перешел в Йокерит в сезоне-2017/18. Всего на его счету 161 матч в регулярке и 124 (69+55) очков. В плей-офф он провел 23 матча и набрал 16 (6+10) очков.

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