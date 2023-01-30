Яшкин вышел на второе место в списке лучших снайперов КХЛ среди чешских игроков

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

Форвард забросил 109-ю шайбу в КХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги среди чешских игроков.

Лучшие снайперы среди чехов

1. Ян Коварж — 129 шайб

2. Дмитрий Яшкин — 109

3. Лукаш Кашпар — 108

4. Роман Червенка — 106

5. Иржи Секач — 101