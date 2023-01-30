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Сегодня, 20:30

Яшкин вышел на второе место в списке лучших снайперов КХЛ среди чешских игроков

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий СКА Дмитрий Яшкин отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

Форвард забросил 109-ю шайбу в КХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги среди чешских игроков.

Лучшие снайперы среди чехов

1. Ян Коварж — 129 шайб

2. Дмитрий Яшкин — 109

3. Лукаш Кашпар — 108

4. Роман Червенка — 106

5. Иржи Секач — 101

Дмитрий Яшкин
Иржи Секач
Лукаш Кашпар
Роман Червенка
Ян Коварж
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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2 Локомотив 58 34 24 76
3 ЦСКА 56 35 21 76
4 Торпедо 56 36 20 76
5 Динамо М 57 33 24 75
6 Витязь 57 29 28 66
7 Спартак 57 25 32 58
8 Северсталь 57 23 34 58
9 Динамо Мн 57 22 35 57
10 Куньлунь 57 20 37 45
11 Сочи 55 6 49 21
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Амур – Сибирь
 1 : 2 ОТ
30.01 12:30
Адмирал – Авангард
 2 : 1 ОТ
30.01 19:10
Динамо Мн – Куньлунь
 - : -
30.01 19:30
СКА – Торпедо
 - : -
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