Яшкин: «В матче с рижским «Динамо» залетело все, что не залетало в прошлых играх»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал победу над рижским «Динамо» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я бы не сказал, что мы так уж сильно начали — с удаления. Повезло, что выстояли, и потом уже нормально сыграли в равных составах, получилось забить. Можно ли сказать, что сегодня залетело все, что не залетало в предыдущих встречах? Да, можно и так сказать. Думаю, очень много похожих моментов было в предыдущих трёх играх, но ничего не забили. А сегодня прорвало», — цитирует Яшкина официальный сайт КХЛ.

После этой победы москвичи вышли на четвертое место на «Западе» с 32 очками, рижане — последние (10 баллов).