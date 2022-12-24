Яшкин установил рекорд по скорости забрасывания первых 100 шайб в КХЛ

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин установил рекорд по скорости забрасывания первых 100 шайб в КХЛ. На это ему потребовалось 176 матчей.

Яшкин превзошел достижение Сергея Мозякина, который отличился 100 раз в течение первых 202 игр в КХЛ.

Топ-5 лидеров

1. Дмитрий Яшкин — 176 матчей

2. Сергей Мозякин — 202

3. Брэндон Боченски — 204

4. Алексей Морозов — 209

5. Найджел Доус — 224