Яшкин сделал хет-трик и вновь единолично возглавил гонку снайперов

Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Риги в матче регулярного чемпионата КХЛ (7:6 ОТ). Победную шайбу забросил нападающий бело-голубых Дмитрий Яшкин.

Всего в этой встрече на его счету 3 голы. Таким образом, Яшкин вернул себе единоличное лидерство в списке лучших снайперов сезона — на его счету теперь 30 точных бросков.

В активе ближайшего преследователя — Никиты Сошникова из «Салавата Юлаева» — 27 голов.