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Яшкин сделал хет-трик и вновь единолично возглавил гонку снайперов

20:51
Дмитрий Яшкин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Яшкин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Риги в матче регулярного чемпионата КХЛ (7:6 ОТ). Победную шайбу забросил нападающий бело-голубых Дмитрий Яшкин.

Всего в этой встрече на его счету 3 голы. Таким образом, Яшкин вернул себе единоличное лидерство в списке лучших снайперов сезона — на его счету теперь 30 точных бросков.

В активе ближайшего преследователя — Никиты Сошникова из «Салавата Юлаева» — 27 голов.

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