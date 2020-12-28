Яшкин рассказал о хет-трике в ворота «Спартака»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал разгромную победу в дерби со «Спартаком» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором чешский форвард забросил три шайбы.

«Что произошло с нашим звеном? Ничего такого. Использовали свои моменты. В прошлых играх не получалось, сегодня получилось. Все голы с пятака? Шайбы больше доходили, поэтому больше моментов было. Там моя работа», — цитирует Яшкина пресс-служба клуба.

Бело-голубые занимают четвертое место в таблице Западной конференции, «Спартак» идет седьмым.