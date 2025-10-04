Яшкин — о дубле в ворота «Амура»: «Приятно забивать. Надеюсь, что отпустило»
Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (5:1).
— Позитивные эмоции, хорошие впечатления от победы, — приводит слова Яшкина официальный сайт клуба. — Приятно забивать. Надеюсь, что отпустило. Буду стараться продолжать в том же ключе.
— От вас давно ждали голов, сейчас стало полегче?
— Моменты были. Такой период бывает в любом сезоне — я лишь старался делать то, что умею, а результат придет.
В текущем сезоне Яшкин провел 11 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков.
«Ак Барс» (11 очков) поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (8) идет восьмым на «Востоке».
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|2
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|18
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|7
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|10
|3
|7
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Спартак
|11
|5
|6
|13
|5
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|6
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|10
|4
|6
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
