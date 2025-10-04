Яшкин — о дубле в ворота «Амура»: «Приятно забивать. Надеюсь, что отпустило»

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (5:1).

— Позитивные эмоции, хорошие впечатления от победы, — приводит слова Яшкина официальный сайт клуба. — Приятно забивать. Надеюсь, что отпустило. Буду стараться продолжать в том же ключе.

— От вас давно ждали голов, сейчас стало полегче?

— Моменты были. Такой период бывает в любом сезоне — я лишь старался делать то, что умею, а результат придет.

В текущем сезоне Яшкин провел 11 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков.

«Ак Барс» (11 очков) поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (8) идет восьмым на «Востоке».