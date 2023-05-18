Яшкин признан самым ценным игроком регулярного сезона КХЛ

Нападающему СКА Дмитрию Яшкину вручили «Золотую клюшку» самого ценного игрока регулярного сезона КХЛ.

В минувшем сезоне 30-летний форвард набрал 67 (40+22) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф на его счету 7 (5+2) очков в 14 играх.

Ранее нападающий получил награду лучшего снайпера минувшего сезона.