Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал победу (4:1) в пятом матче серии со «Спартаком». Общий счет — 3-2 в пользу бело-голубых.

— Ведем 3-2, но нам нужно выиграть еще один матч. Надеюсь, нам удастся это сделать. Я думаю, сегодня мы играли ответственно, за счет чего удалось победить «Спартак». Мы не предоставляли им много шансов. В целом хорошо отыграли матч. Вадика потеряли при первом голе, получилось отдать ему передачу. Закрутили их. А я вот его не потерял. Мы же в одном звене играем.

По поводу ограниченного посещения матчей из-за коронавируса — слышал, что завтра в КХЛ будет совещание. Посмотрим на решение. Но играть перед пустыми трибунами будет сложнее. (Алена Гребенькова)