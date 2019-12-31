Яшкин дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча между «Металлургом» и московским «Динамо» (5:4).

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Дмитрия Яшкина по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

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