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Яшкин дисквалифицирован на один матч

12:31
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча между «Металлургом» и московским «Динамо» (5:4).

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Дмитрия Яшкина по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/31/463763.html

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