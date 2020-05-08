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Яшин будет включен в Зал славы ИИХФ в сентябре 2020 года или в мае 2021-го

12:09
Алексей Яшин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Алексей Яшин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Церемония введения россиянина Алексея Яшина в Зал славы Международной федерации хоккея за 2020 год пройдет либо на полугодовом конгрессе организации в нынешнем году в Санкт-Петербурге, либо на ежегодном конгрессе 2021 года в Минске, сообщает ТАСС.

ИИХФ объявила о новых членах Зала славы в начале февраля, туда был включен бывший капитан сборной России, двукратный олимпийский призер и чемпион мира Алексей Яшин. Церемония введения должна была пройти 24 мая в Цюрихе во время чемпионата мира, однако из-за пандемии коронавируса турнир был отменен.

Помимо Яшина, в Зал славы будут введены выступавший за сборную Канады Райан Смит, бывший хоккеист сборной Финляндии Киммо Тимонен, а также швейцарцы Матиас Зегер и Марк Штрайт.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8424747

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