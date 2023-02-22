Яруллин подвел итоги матча «Трактора» с минским «Динамо»
Защитник «Трактора» Альберт Яруллин после победы над минским «Динамо» (3:2 Б) подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Понимали, что очень важная игра для нас. Также осознавали, важность этого матча и для соперника. Поэтому выходили с серьёзным настроем, в принципе, как в каждой игре. Получилось хорошее начало с нашей стороны, два быстрых гола. Потом где-то подуспокоились, понимали, что и противнику тоже надо отыгрываться. Пропустили одну шайбу, потом в меньшинстве много играли в третьем периоде. Все ребята молодцы, пластались, прыгали под шайбу, вратарь нас спас. Такая очень тяжелая победа, но дорогого стоит», — цитирует Яруллина Metaratings.ru.
Минское «Динамо» с 66 очками после 67 матчей остается на восьмой строчке на Западе. Идущий на девятом месте «Спартак» имеет в активе 64 очка после 66 встреч.
«Трактор» набрал 68 очков и сравнялся с «Нефтехимиком». Но команда из Нижнекамска по дополнительным показателям находится выше и сохраняет восьмое место на Западе.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|67
|49
|18
|103
|2
|ЦСКА
|65
|41
|24
|90
|3
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|4
|Торпедо
|65
|42
|23
|89
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|66
|34
|32
|76
|7
|Северсталь
|65
|29
|36
|71
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|66
|28
|38
|64
|10
|Куньлунь
|66
|21
|45
|49
|11
|Сочи
|65
|9
|56
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
|3
|Авангард
|65
|37
|28
|81
|4
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|5
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|6
|Металлург
|65
|34
|31
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|66
|31
|35
|68
|9
|Трактор
|66
|29
|37
|68
|10
|Амур
|66
|29
|37
|67
|11
|Барыс
|66
|27
|39
|61
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|22.02
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|22.02
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|22.02
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -