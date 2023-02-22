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Сегодня, 07:24

Яруллин подвел итоги матча «Трактора» с минским «Динамо»

Виктория Кравченко
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Защитник «Трактора» Альберт Яруллин после победы над минским «Динамо» (3:2 Б) подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Понимали, что очень важная игра для нас. Также осознавали, важность этого матча и для соперника. Поэтому выходили с серьёзным настроем, в принципе, как в каждой игре. Получилось хорошее начало с нашей стороны, два быстрых гола. Потом где-то подуспокоились, понимали, что и противнику тоже надо отыгрываться. Пропустили одну шайбу, потом в меньшинстве много играли в третьем периоде. Все ребята молодцы, пластались, прыгали под шайбу, вратарь нас спас. Такая очень тяжелая победа, но дорогого стоит», — цитирует Яруллина Metaratings.ru.

Минское «Динамо» с 66 очками после 67 матчей остается на восьмой строчке на Западе. Идущий на девятом месте «Спартак» имеет в активе 64 очка после 66 встреч.

«Трактор» набрал 68 очков и сравнялся с «Нефтехимиком». Но команда из Нижнекамска по дополнительным показателям находится выше и сохраняет восьмое место на Западе.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-traktora-yarullin-khokkei-eto-takaya-igra-gde-net-vremeni-gorevat-poka-finalnaya-sirena-ne-prozvuchala-229787/
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
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2 ЦСКА 65 41 24 90
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4 Торпедо 65 42 23 89
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 66 34 32 76
7 Северсталь 65 29 36 71
8 Динамо Мн 67 26 41 66
9 Спартак 66 28 38 64
10 Куньлунь 66 21 45 49
11 Сочи 65 9 56 27
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Авангард 65 37 28 81
4 Сибирь 65 37 28 81
5 Сал. Юлаев 65 35 30 80
6 Металлург 65 34 31 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 66 31 35 68
9 Трактор 66 29 37 68
10 Амур 66 29 37 67
11 Барыс 66 27 39 61
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