Яруллин подвел итоги матча «Трактора» с минским «Динамо»

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин после победы над минским «Динамо» (3:2 Б) подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Понимали, что очень важная игра для нас. Также осознавали, важность этого матча и для соперника. Поэтому выходили с серьёзным настроем, в принципе, как в каждой игре. Получилось хорошее начало с нашей стороны, два быстрых гола. Потом где-то подуспокоились, понимали, что и противнику тоже надо отыгрываться. Пропустили одну шайбу, потом в меньшинстве много играли в третьем периоде. Все ребята молодцы, пластались, прыгали под шайбу, вратарь нас спас. Такая очень тяжелая победа, но дорогого стоит», — цитирует Яруллина Metaratings.ru.

Минское «Динамо» с 66 очками после 67 матчей остается на восьмой строчке на Западе. Идущий на девятом месте «Спартак» имеет в активе 64 очка после 66 встреч.

«Трактор» набрал 68 очков и сравнялся с «Нефтехимиком». Но команда из Нижнекамска по дополнительным показателям находится выше и сохраняет восьмое место на Западе.