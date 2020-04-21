Ярославский «Локомотив» выразил соболезнования родным Самохвалова
Ярославский «Локомотив» прокомментировал смерть футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
Самохвалов скончался 20 апреля. 22-летнему защитнику фарм-клуба «Локомотива»? стало плохо во время индивидуальной тренировки.
— ХК «Локомотив» выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким воспитанника академии ФК «Локомотив» Иннокентия Самохвалова, который скоропостижно скончался накануне во время индивидуальной тренировки, — говорится в заявлении клуба. — Мы разделяем с вами боль утраты. Вечная память.
ХК «Локомотив» выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким воспитанника академии ФК «Локомотив» Иннокентия Самохвалова, который скоропостижно скончался накануне во время индивидуальной тренировки.— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) April 21, 2020
Мы разделяем с вами боль утраты. Вечная память. pic.twitter.com/chT7jlV5nT