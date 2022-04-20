«Локомотив» расторгнет контракт с Паскуале. Он может перейти в «Салават Юлаев»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» расторгнет контракт с вратарем Эдди Паскуале. 31-летний канадец может перейти в «Салават Юлаев».

В регулярном чемпионате сезона-2021/22 КХЛ Паскуале провел за ярославцев 38 матчей, один из них провел всухую.