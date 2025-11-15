Тренер «Сибири» Люзенков — о серии поражений: «Эта ситуация всем надоела»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Ребята вышли с хорошим настроем, смены прилично действовали, но сразу скажу, что нас подвели удаления. С такой мастеровитой командой столько удаляться — сами себе в ногу стрельнули. В третьем периоде парни молодцы, нашли в себе силы, но пока, к сожалению, мы не держим хорошо шайбу в зоне атаки и не доводим все до логического завершения», — приводит слова Люзенкова пресс-служба клуба.

Также тренер отметил, что игрокам уже надоело проигрывать. У «Сибири» 12 поражений подряд.

«Эта ситуация всем надоела, по ребятам было видно. Легких игр не будет, какой бы соперник не приехал, нам нужно выходить и стараться играть на победу. Нам нужны победы, нам надо выиграть, это будет как камень с плеч. Все это понимают, все хотят. Где-то не получается, но сегодня было видно, что раздевалка и скамейка была живая», — сказал Люзенков.

«Сибирь» с 17 очками занимает 11-е место в Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 17 ноября против клуба «Шанхай Дрэгонс».