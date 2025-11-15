Тренер «Сибири» Люзенков — о серии поражений: «Эта ситуация всем надоела»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
«Ребята вышли с хорошим настроем, смены прилично действовали, но сразу скажу, что нас подвели удаления. С такой мастеровитой командой столько удаляться — сами себе в ногу стрельнули. В третьем периоде парни молодцы, нашли в себе силы, но пока, к сожалению, мы не держим хорошо шайбу в зоне атаки и не доводим все до логического завершения», — приводит слова Люзенкова пресс-служба клуба.
Также тренер отметил, что игрокам уже надоело проигрывать. У «Сибири» 12 поражений подряд.
«Эта ситуация всем надоела, по ребятам было видно. Легких игр не будет, какой бы соперник не приехал, нам нужно выходить и стараться играть на победу. Нам нужны победы, нам надо выиграть, это будет как камень с плеч. Все это понимают, все хотят. Где-то не получается, но сегодня было видно, что раздевалка и скамейка была живая», — сказал Люзенков.
«Сибирь» с 17 очками занимает 11-е место в Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 17 ноября против клуба «Шанхай Дрэгонс».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|15.11
|13:30
|Сибирь – Динамо М
|2 : 3
|15.11
|15:00
|Сочи – Шанхай Дрэгонс
|4 : 2
|15.11
|17:00
|Локомотив – Барыс
|- : -