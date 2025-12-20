Люзенков объяснил, почему «Сибирь» проиграла «Адмиралу»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Предельно все понятно по игре — ненужные удаления, лидера команды спровоцировали, три раза подряд удалился. К сожалению, мы не заработали удаления, чтобы сыграть в большинстве. Забили первыми, и «Сибирь» это немного расслабило, а соперник прибавил. Уступили в движении, много проигрывали стыков, много борьбы. Под конец матча где-то начали выигрывать борьбу. Итог — проиграли по броскам и в стыках», — цитирует пресс-служба лиги Люзенкова.

«Адмирал» с 30 очками в 34 матчах идет 10-м месте в Восточной конференции. «Сибирь» располагается на последней строчке — 28 очков в 36 играх.