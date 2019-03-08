Ярослав Дыбленко: "Судьи хорошо отработали серию со СКА"

Защитник "Спартака" Ярослав Дыбленко после поражения в шестом матче четвертьфинала Западной конференции Кубка Гагарина от СКА (1:2, 2-4) подвел итоги серии.

– А Гудачек обещал седьмой матч.

– Все, что было в наших силах, мы сделали. Просто не забивали. Было много "2 в 1", "1 в 0". Если бы реализовали хотя бы несколько – прошли бы дальше. Нам было по кайфу играть.

– Момент с Коскирантой, когда он выбил вам клюшку в овертайме, – ключевой?

– Ключевой, конечно. Нам гол забили. Да мы не обращаем на это внимания. Минут пять попсиховали, а потом все нормально было. Мы никого не обвиняем. Все дело в нас. Мы сами не реализовывали моменты. Много большинства у нас было. По удалениям ничего не скажешь – хорошо судьи отработали. Все достойно прошло. В неравных составах мы неважно сыграли. А "5 на 5" все было хорошо.

– По ходу серии над большинством вообще работали?

– Не было особо времени. Мы только на раскатку выходили. В свободные дни просто отдыхали.

– Что СКА изменил?

– Они перестали проваливаться. И серьезный уклон на оборону сделали. После первых двух матчей у них серьезно отношение к обороне поменялось.

– Всю серию "Спартак" дорабатывал каждую смену и даже перерабатывал. В шестом матче этого не наблюдалось. Просели?

– Нет. Просто матч так складывался. Тяп-ляп у всех. У них – так же. И мы стали играть с ними в их хоккей. Плей-оффный такой. Когда все команды боятся ошибиться. Когда лучше просто сыграть, чем обводить или 50 на 50 шайбы отдавать.

– Почему концовку регулярки завалили?

– Подсели, наверное. Потом достали эмоции, какие были, и вышли уже на плей-офф с чистого листа.

– Есть версия, что вы много занимались в зале в конце регулярки.

– Мы всегда в зале занимались. Просто эмоций в конце не хватало. (Игорь Еронко)

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