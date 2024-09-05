Дыбленко: «Считаю, что уровень хоккея в КХЛ не упал»

Защитник «Северстали» Ярослав Дыбленко оценил уровень КХЛ и отметил изменение игрового стиля хоккея на маленьких ледовых площадках.

«У нас маленькие площадки и высокие скорости — у игроков нет времени на принятие решения. В КХЛ зрелищный хоккей. Когда ребята из НХЛ приезжают, они не набирают по 700 очков и говорят, что в России тоже тяжело играть. Надо смириться с тем, что больших площадок и красивого хоккея с комбинациями и розыгрышами больше не будет.

Сейчас все быстро играют и быстро бегают. Поэтому, считаю, что уровень не упал. Я оцениваю своё состояние, а также вижу, как активно тренируется наша молодежь. Я всегда удивляюсь, когда говорят, что уровень КХЛ упал. Конечно, если брать команды, где играет одна молодёжь из ВХЛ и МХЛ, тогда понятно, откуда берется такое мнение. У клубов, которые сражаются за плей-офф, уровень не падал», — цитирует Metaratings.ru Дыбленко.