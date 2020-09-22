Ярослав Аскаров: «Почти всем вратарям больше нравится находиться под шквалом бросков»

Голкипер СКА Ярослав Аскаров был признан лучшим вратарем третьей игровой недели регулярного чемпионата КХЛ.

— Вам комфортнее играть, когда больше бросков или когда защитники больше блокируют шайбу?

— Думаю, почти всем вратарям больше нравится находиться под шквалом бросков. Ты постоянно в игре, все время в мыле, ждешь момента броска. Такие матчи намного играются намного легче, чем когда соперник мало бросает, — приводит слова Аскарова сайт КХЛ.

— На уровне КХЛ правый хват дает преимущество? Нападающие привыкли бросать вратарю под «блин», а у вас там ловушка.

— Это, наверное, надо нападающих спросить, насколько им непривычнее играть против вратаря с правым хватом. Лично для меня ничего не изменилось, я всю жизнь так играл. Моя задача никак не поменялась: надо ловить шайбы.

— Вы с 15-16 лет в центре внимания, вам выдают много авансов. Это оказывает на вас дополнительное давление?

— Я стараюсь не думать об этом, обходить стороной всевозможные материалы, не замечать этого ажиотажа.

— Этим летом СКА возглавил Валерий Брагин, имеющий огромный опыт работы с молодыми хоккеистами. Вы уже почувствовали это на себе?

— У нас в команде нет деления на молодых и возрастных хоккеистов. Если ты молодой, то с тебя, наоборот, спрос в два раза больше. Чтобы играть на высоком уровне нужно много работать, стараться и доказывать.

— Нынешний сезон очень сильно отличается от предыдущих. В том числе и летней подготовкой. Как работали в межсезонье в условиях карантина?

— Когда все было закрыто, уже объявили о завершении сезона, поэтому не было необходимости держать себя в супербоевой форме. Получилось чуть больше отдохнуть, я съездил домой в Омск, пробыл там два месяца. До лагеря развития СКА оставалось время, и я начал потихоньку набирать форму.