Ярослав Аскаров: «Панарин впечатлил. Активно ведет соцсети, откровенно интервью дает»

Один из самых талантливых молодых российских хоккеистов Ярослав Аскаров в интервью «СЭ» признался, что Артемий Панарин — один из последних, кто произвел на него впечатление. 17-летний вратарь претендует на первый номер драфта НХЛ 2020 года.

— Василий Пономарев читает Ремарка. А вы тоже любите книги?

— А что, заметно? На самом деле нет — делаю вид, что начитанный и серьезный. Люблю на Youtube смотреть интервьюшки интересных мне в какой-то сфере людей, необязательно из спорта. Что-то полезное подчеркиваю для себя. Дудя смотрю, вас тоже, есть хорошие выпуски.

— Кто последний произвел впечатление?

— Панарин. Активно ведет соцсети, откровенно интервью дает. Ничего не скрывает, на все вопросы открыто говорит. Я пока так не могу — что-то скажу, и это помешает мне в дальнейшем. Люди могут не так понять, что я сказал, и подумают, что я зазвездился, корона на голове. Поэтому я с осторожностью отвечаю на вопросы — даже не только во время интервью, но и в других ситуациях. Надо подбирать слова.

— И все-таки что об интервью Панарина о России думаете?

— На данный момент меня все устраивает в России. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Аскарова