Ярослав Аскаров о дебюте в КХЛ в 17 лет: «Чувствую радость»

Вратарь СКА Ярослав Аскаров поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (4:2). 17-летний Аскаров дебютировал в КХЛ, отразив 23 броска сочинцев. Рекорд по-прежнему принадлежит Илье Сорокину, который дебютировал за «Кузню», будучи на 8 дней моложе.

— Что вы чувствуете?

— Радость. Я узнал за 2-3 дня до игры, что выйду в старте. Был приятно удивлен. Но старался особо не думать. Потому что это КХЛ. Поэтому просто выходил и играл.

— «Сочи» вас заметно напряг.

— Спасибо «Сочи» за игру. Непростой матч. Хороший соперник, хорошо играл. Но мы больше хотели победить, поэтому победили.

— Как вас напутствовали «ветераны» команды Марченко и Галенюк?

— Да никак. Вся команда меня поддерживала. Шуточки обычные, «давай-давай». Но в целом — сплошная поддержка.

— Ощущаете, что вошли в историю, ведь единицы среди вратарей дебютировали в КХЛ в 17 лет?

— Да я старался не думать об этом. Просто выходил и пытался максимально помочь команде выиграть матч.

— У вас нервы стальные от рождения?

— Не знаю, ха-ха. Со стороны виднее. Ничего особенно другого здесь нет. Та же шайба, те же игроки. Задача игроков забить, вратаря — не пропустить. Просто все сильнее, все быстрее. Нужно только было привыкнуть к этому.

— У вратаря одна из задач — руководить защитниками. Каково вам 17-летнему руководить Антоном Беловым, который в два раза старше?

— Все ведь взрослые люди. Все понимают, что я вижу лучше со своей стороны площадку. И если я говорю, то помогаю ему, а он может помочь мне. Подкрикнуть мне. Это все для команды. Поэтому нет разницы, 17 тебе или 30. Мы все работаем на одно общее дело.

— Главное отличие между тем хоккеем, в который вы играли до этого, и тем, с которым столкнулись в КХЛ?

— В КХЛ скорости выше. И броски сильнее.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика