Яри Курри: "В четвертом сезоне в КХЛ "Йокерит" точно выступит лучше"

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри поделился мнением об усилении команды и перспективах ее выступления в юбилейном сезоне. Он подчеркнул, что результаты прошлых сезонов клуб не устраивают.

– "Йокерит" – самый стабильный из зарубежных клубов в КХЛ. Как планируете улучшить результаты в предстоящем сезоне?

– Мы не удовлетворены результатами предыдущих сезонов. В наш четвертый год в лиге мы точно выступим лучше. В прошлом у нас были взлеты и падения, в плей-офф вылетели после 0-4 от ЦСКА, но бились до последнего и трижды уступали в овертайме. Сейчас подписали несколько забивных форвардов и четырех новых защитников.

– Их приход добавит стабильности в обороне?

– Именно. Приобретение Гилроя, Лепистё, Лундина и Кивистё укрепит наши ряды. Это сильные исполнители и потенциальные лидеры. С ними у нас уже 9 защитников хорошего уровня. Нам понадобятся все резервы в сжатом календаре олимпийского сезона, и каждый игрок получит достаточно практики. Мы также укрепили последний рубеж, пригласив Карри Рамо. К тому же мы добавили в ростер несколько молодых ребят. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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