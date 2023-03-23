Японский хоккеист Сато рассказал, что научился у Ларионова получать удовольствие от игры
Японский нападающий нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Ю Сато научился у главного тренера команды трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова получать удовольствие от игры.
«Против нас играла очень хорошая, опытная команда, соперник давил на нас, но где-то им повезло. Очень обидно проигрывать матч с 3:1, но мы сделаем выводы и вернемся сильнее. Конечно, нам хотелось бы взять Кубок Гагарина, но мы довольны тем, как мы играли, творили историю все вместе, стали очень близки друг к другу, стали лучше. Хочу сказать спасибо болельщикам, они оказывали нам колоссальную поддержку, без них мы не справились бы. Игорь Николаевич вселял в нас уверенность, весь сезон мы доказывали, что можем играть в хоккей, без него это было бы невозможно. Я у него многому научился, главное — надо всегда получать удовольствие от игры, думаю, мы все его получили», — приводит слова Сато ТАСС.
Сато 20 лет, он стал первым японским хоккеистом в истории КХЛ. В текущем сезоне он набрал 10 очков (5 заброшенных шайб + 5 результативных передач) в 40 встречах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он вышел на лед в одном матче, где не отметился результативными действиями.
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|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
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|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
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|86
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|68
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|Автомобилист
|68
|37
|31
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|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|23.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|23.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -