Калдис: «Зимы в Монреале холоднее, чем в Москве»
Защитник череповецкой «Северстали» Янни Калдис сравнил российскую зиму с канадской.
«Конечно, больше всего наши страны объединяет зима. Она очень холодная. У меня греческие корни, поэтому я ненавижу зиму. Я вырос в Монреале и могу смело сказать, что зимы там холоднее, чем в Москве, например. Еще в России, как и в Канаде, любят хоккей, но сложно сказать, какой самый хоккейный город тут», — цитирует Legalbet Калдиса.
В этом сезоне 29-летний канадец сыграл в 46 матчах и набрал 17 (2+15) очков.
Источник: Legalbet
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