Канадский защитник Калдис: «На приставке я играл за «Монако», потому что там есть Головин»

Канадский защитник «Северстали» Янни Калдис рассказал, что несколько раз играл на приставке в FIFA за «Монако» из-за российского полузащитника Александра Головина.

«Я знаю некоторых российских футболистов. Я с Барберио играю в FIFA на приставке, узнал многих оттуда. За кого я играю чаще всего? Много клубов. Но, кстати, я несколько раз играл за «Монако», потому что там есть Головин. Он очень классный футболист с высоким скиллом. Возможно, он лучший российский игрок, но мне сложно оценивать, так как я знаю не так много о них», — приводит слова Калдиса Legalbet.

Ранее 29-летний Калдис рассказал, что хотел бы посетить матч РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».