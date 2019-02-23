Яндач - о победе над "Ак Барсом": "Сегодня мы хорошо играли по организации"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач после победы над "Ак Барсом" (4:0) прокомментировал итоги встречи. Также наставник также рассказал о роли в команде Архипа Неколенко и Павла Дорофеева.

- Я думаю, что сегодня мы хорошо играли по организации. Лучше играли в обороне чем в Казани, когда там получили пять голов. Сегодня так не было. Во втором периоде при ситуациях "три на пять", "четыре на пять" не пропустили гол. Был шанс сделать результат и сыграли до конца. Готовимся на плей-офф.

- Сегодня Артем Загидулин играл в воротах и Василия Кошечкина даже не было на скамейке. С чем это связано? Почему приняли такое решение?

- Мы хотели, чтобы он просто отдохнул и не готовился на игру.

- Евгений Бирюков тоже сегодня вне состава...

- Тоже самое.

- В ситуации "три на пять" вы выпустили Архипа Неколенко. Все-таки это молодой парень. Не было ли желания кого-то поопытнее отправить? Например, Расмуссена.

- Так это уже не первый раз! Есть игроки, которые играют "три на пять". Он уже много раз так играл. Без разницы: молодой или опытный, главное - умение играть хорошо в таких ситуациях.

- В регулярном чемпионате давали много времени играть Павлу Дорофееву, Дмитрию Зайцеву, Савелию Ольшанскому. В плей-офф все-таки больше доверять будете опытным игрокам или молодые тоже получат время?

- Пока не знаю. Все зависит от здоровья. В плей-офф тоже надо опыт, надо силу. Дорофеев - очень талантливый игрок, но этой ситуации еще не знает. У него еще "вес" в команде очень низкий. Против такого соперника как "Ак Барс" будет ему тяжело играть. Это одна из лучших команд в КХЛ, где каждый игрок свою роль. Когда нет силы, а только мастерство - в плей-офф будет очень тяжело. (Юрий Ширинкин)