Ян Голубовский: «С введением потолка зарплат биться в плей-офф с командами уровня ЦСКА будет проще»

Генеральный менеджер «Торпедо» Ян Голубовский подвел итоги сезона. Команда из Нижнего Новгорода в четырех матчах проиграла ЦСКА в первом раунде плей-офф.

— Наша команда достойно выглядела во всех четырех матчах, даже московских, — цитируют Голубовского «Известия». — Хотя, конечно, в плане результата две встречи в Нижнем Новгороде нам больше удались, но мы вообще дома играем лучше, чем на выезде. При этом во всех играх серии с ЦСКА «Торпедо» создало достаточно моментов, но подвела отличная игра вратаря армейцев. На мой взгляд, Илья Сорокин блестяще провел серию. Вообще соперничать с клубом, имеющим такой большой бюджет, непросто. Я благодарен всем игрокам и тренерскому штабу за то, что сыграли на пределе. За ту самоотдачу, которую показали наши ребята. И в целом спасибо команде за сезон. Большое спасибо болельщикам за поддержку, благодаря которой мы сможем выйти на новый уровень. Думаю, что с введением потолка зарплат в следующем чемпионате КХЛ шансов биться за победу в плей-офф с командами уровня ЦСКА будет гораздо проще.