Ялонен продлил контракт со сборной Финляндии

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен продлил контракт с Федерацией хоккея страны, сообщает официальный сайт ИИХФ. Его новое соглашение рассчитано до 2022 года, когда Финляндия примет чемпионат мира.

Ялонен возглавлял сборную Финляндии с 2008 по 2013 год, после чего снова принял ее в 2018 году. С финнами он выиграл ЧМ-2011 и 2019, а также завоевал бронзу Олимпиады-2010.

Также Ялонен возглавлял молодежную сборную Финляндии, с которой выиграл молодежный ЧМ-2016, с 2012 по 2014 год руководил СКА, а с 2016 по 2018-й — «Йокеритом».