Якушев о Ковальчуке: «Он — капитан не только на льду, но и в раздевалке»

Председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев прокомментировал возобновление карьеры нападающего красно-белых Ильи Ковальчука.

40-летний Ковальчук забросил шайбу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2). Форвард вернулся в «Спартак» спустя 22 года, он не играл за красно-белых с 2001-го. В регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук не забивал больше двух лет — с 27 февраля 2021 года, когда он отличился за «Авангард» в игре против «Барыса» (5:2).

«Он не только вышел, но и прилично, как я считаю, сыграл на команду, забил гол. В целом «Спартак» сегодня опять порадовал хорошей и результативной игрой, и мы все надеемся, что такой настрой будет продолжаться, — приводит слова Якушева ТАСС. — Ковальчук поможет не только в спортивном плане. Что важно, по своему характеру он капитан не только на льду, но и в раздевалке. Он всегда может подсказать, донести, даже отругать, потому что он пользуется большим уважением у хоккеистов. Это большое подспорье для команды — иметь такого игрока».

«Спартак» (62 очка) после 44 матчей вышел на первое место в Западной конференции КХЛ.