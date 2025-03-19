Якушев предложил провести матчи между хоккейными сборными России и Канады

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира и Европы Александр Якушев предложил организовать матчи со сборной Канады после встреч национальных команд между российскими и американскими игроками НХЛ и КХЛ.

Во вторник, 18 марта, появилась информация, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

«Наверняка на 100 процентов такой матч состоится. Идея хорошая. Дай бог, чтобы это скорее осуществилось, это будет мечта для всех болельщиков. Думаю, этот диалог — первый шаг к тому, чтобы потом состоялся матч сборных России и Канады, в том числе и на Олимпиаде», — цитирует Якушева ТАСС.