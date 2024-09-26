Якушев назвал справедливой критику Жамнова игроков после победы над «Металлургом»

Председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев назвал справедливой критику главного тренера красно-белых Алексея Жамнова в адрес игроков команды после победы над «Металлургом» (4:3).

«Алексей Юрьевич высказал все претензии, и думаю, они совершенно справедливые. Он в строгой форме дал понять, что нельзя так давать сопернику играть. Особенно это касается третьего периода, и это уже не первый случай — вспомним, как уступили Челябинску. Абсолютно верным было решение высказать все это игрокам», — приводит слова Якушева ТАСС.

В прошедшей встрече дубль у красно-белых оформил Павел Порядин. Еще по голу забили Даниил Орлов и Александр Беляев.

Шайбы «сталеваров» на счету Дмитрия Силантьева, Даниила Вовченко и Данилы Юрова.