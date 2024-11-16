Якупов в результате обмена перешел из «Куньлуня» в «Авангард»

Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов продолжит карьеру в «Авангарде», сообщает пресс-служба омичей.

Омский клуб произвел обмен с командой из Пекина, в результате которого получил Якупова, а также спортивные права на канадского защитника Тернера Оттенбрайта, а «Куньлунь» — денежную компенсацию.

Якупов уже выступал за «Авангард» с 2020 по 2023 год. В 2021-м вместе с командой он завоевал Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне 31-летний хоккеист провел за «Куньлунь» 27 матчей, в которых набрал 11 (7+4) очков.

После 25 игр «Авангард» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 22 очками.