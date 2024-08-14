Якупов: «Когда травму получаешь, ты отдаляешься от команды»

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов в интервью «СЭ» поделился фактором, благодаря которому он может провести следующий сезон на хорошем уровне.

— Для вас этот сезон — возможность вернуться в обойму?

— Хочется без травм просто провести сезон. Если сезон, дай бог, будет без травм, все будет нормально. Это самое главное: чтобы он был долгий, стабильный, постоянный, как и тренировки, и переезды, и игры. И нахождение с ребятами — это немаловажный фактор. Когда травму получаешь, ты отдаляешься от команды, ты не проводишь определенного, должного времени в коллективе. Приходится проживать в других местах, чтобы заниматься реабилитацией. Я думаю, если будем идти без травм, все нормально должно быть. Загадывать я не хочу, — сказал Якупов.

13 августа «Куньлунь» объявил о подписании однолетнего соглашения с 30-летним Якуповым.