Якупов рассказал, когда сможет сыграть за «Куньлунь»
Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов в интервью «СЭ» рассказал, когда сможет выйти на игру.
— Когда Вы намерены выйти на лед, сыграть?
— Это Михаил Григорьевич [Кравец] скажет. Я не удивлюсь, если в среду уже выскочу. У меня было так. После длительной травмы вернулся: ушел с одним тренером, вернулся к Михаилу Григорьевичу. Только прилетел, на следующий день играл с «Торпедо», «Локомотивом», «Ак Барсом» и плей-офф, — сказал Якупов.
13 августа «Куньлунь» объявил о подписании однолетнего соглашения с 30-летний Якуповым.
Ранее в карьере хоккеист играл в «Эдмонтоне», «Сент-Луисе», «Колорадо», СКА, «Амуре» и «Авангарде».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости