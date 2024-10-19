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19 октября, 23:57

Якупов рассказал, что переосмыслил свою жизнь по достижении 30 лет

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов рассказал, как изменилась его жизнь после 30 лет.

«Чем быстрее ты справляешься с невзгодами и другими нюансами, которые у тебя есть, тем легче становится. Раньше, в силу возраста, было труднее. Вчерашние моменты, сегодняшние нужно быстро пролистывать, делать выводы и двигаться вперед.

Начал много чего нового делать, что-то изменил. Начал книги читать, повзрослел. Стал благодарнее. Понял, что надо людям помогать, где бы это ни было и что бы это ни было. Чуть-чуть режимить начал», — цитирует Якупова Legalbet.

В текущем сезоне 31-летний Якупов набрал 8 (7+1) баллов за результативность в 17 матчах регулярного чемпионата FONBET КХЛ. «Куньлунь» с 13 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: Legalbet
Наиль Якупов
ХК Куньлунь Ред Стар
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