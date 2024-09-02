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Сегодня, 07:55

Якупов рассказал, что клубам КХЛ нужно взять у футбольного «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Куньлуня» Наиль Якупов сравнил атмосферу на матче футбольного «Спартака» с атмосферой на играх КХЛ.

«Классная традиция «Спартака» — перед матчем петь гимн клуба. Думаю, что и в хоккее было бы круто увидеть такое. И спортсменам, и болельщикам точно бы понравилось. Уже в который раз вижу, как дети вместе с родителями стоят с шарфами перед матчем и искренне вместе поют гимн любимого клуба. Ну ведь кайф же! Давайте заберем такую же традицию в хоккей. Я сам как спортсмен скажу, что выходить в такой обстановке — невероятные эмоции!» — написал Якупов в своем Telegram-канале.

13 августа «Куньлунь» объявил о подписании однолетнего соглашения с 30-летним Якуповым. Ранее хоккеист играл в «Эдмонтоне», «Сент-Луисе», «Колорадо», СКА, «Амуре» и «Авангарде».

Наиль Якупов
КХЛ
ФК Спартак (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
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