Якупов — о паузах между играми в «КХЛ: «Кайфанем, отдохнем»

Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов оценил наличие пауз между играми в регулярном чемпионате КХЛ.

«Куньлунь» не проводил матчи с 11 по 16 октября.

«Офигенно, когда есть пауза на пять-семь дней, а чего нет? Кайфанем, отдохнем, кто-то домой поедет. Можно своими делами какими-то заняться, что не получалось и осталось. Возможность для себя, для семьи. Что поделать, если такой календарь. Были бы игры, мы бы играли», — цитирует Якупова Legalbet.

После 19 матчей «Куньлунь» с 13 очками занимает последнее, 11-е место в Западной конференции КХЛ.