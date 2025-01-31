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Сегодня, 15:02

Якупов примет участие в FONBET Матче звезд КХЛ 2025

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов заменит травмированного Рида Буше в команде дивизиона Чернышева и примет участие в FONBET Матче звезд КХЛ 2025.

В сезоне -2024/25 Якупов выступал за «Куньлунь Ред Стар» и «Авангард», проведя в общей сложности 51 матч в регулярном чемпионате и набрав 31 (18+13) очко.

FONBET Матч звезд КХЛ начнется 8 февраля с конкурсов Мастер-шоу и двух полуфинальных матчей мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.

Источник: КХЛ
Наиль Якупов
Рид Буше
КХЛ
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1 Локомотив 51 39 12 80
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3 Динамо М 50 31 19 65
4 Спартак 49 29 20 65
5 ЦСКА 49 28 21 64
6 СКА 50 29 21 63
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 50 23 27 54
9 Куньлунь РС 49 22 27 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 49 14 35 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 53 33 20 72
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 48 31 17 64
5 Металлург Мг 50 30 20 64
6 Авангард 49 25 24 53
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 51 15 36 43
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