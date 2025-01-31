Якупов примет участие в FONBET Матче звезд КХЛ 2025

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов заменит травмированного Рида Буше в команде дивизиона Чернышева и примет участие в FONBET Матче звезд КХЛ 2025.

В сезоне -2024/25 Якупов выступал за «Куньлунь Ред Стар» и «Авангард», проведя в общей сложности 51 матч в регулярном чемпионате и набрав 31 (18+13) очко.

FONBET Матч звезд КХЛ начнется 8 февраля с конкурсов Мастер-шоу и двух полуфинальных матчей мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.