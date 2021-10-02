Якупов: «Не хочу сказать, что у «Авангарда» плохое меньшинство — оно замечательное»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:4).

— Не взяли два очка, а так, думаю, были близки, особенно в концовке. Не совсем то начало было, которого хотелось бы, но потом даже после 0-2, особенно во втором периоде играли именно в ту игру, в которую должны были играть. Переигрывали, были первыми на шайбе, выигрывали единоборства, менялись правильно и получили вознаграждение в виде двух голов.

— Впервые за четыре сезона с Бобом Хартли такой старт, когда к октябрю шесть поражений и довольно непросто. Какие ты видишь причины и как из этого выбираться?

— Не мне судить о причинах. Завтра расскажут нам, в чем была причина. Если брать сегодняшний матч, то игра в неравных составах была ключевой. Мы две не забили в начале, они забили в большинстве. Не хочу сказать, что у нас плохое меньшинство — оно замечательное, ребята хорошо играют, пластаются, но у «Трактора» тоже ребята выходят не отбывать номер. Хорошие, мастеровитые игроки. Где-то просто не повезло, и мастерство сегодня было на их стороне. У нас тоже были возможности, особенно в концовке — «6 на 4» и игрок без клюшки был. Все возможности были, просто не смогли реализовать, а так забей мы и в овертайме все было бы по-другому.

— Для тебя заброшенная шайба лично что-то значит, как для игрока? Не так просто очки даются в этом сезоне.

— Они никогда легко не даются. Конечно, всегда значит. Очки, личные и те, которые идут в копилку команды… Если не будешь набирать очки, то и не будет пользы никакой. Не всегда получается, но если не получается набирать очки, то нужно делать что-то другое полезное. Я ценю то, что есть, надеюсь, что в дальнейшем будет побольше.

— В первом периоде соперник давил на ваши ворота и забросил две шайбы. Как сам считаешь, что произошло? Была неуверенность, или соперник так хорошо действовал?

— Да нет, большинство: мы просто удалились, а они хорошо реализовали. Вот это было ключевое, а так не скажу, что мы им отдали инициативу. Начали не так, как надо было, но инициатива не была на стороне «Трактора». Удалились, они повели, поэтому было тяжело. У них хорошие исполнители: игроки, которые хорошо двигаются, хорошо бросают, так что сегодня они сделали хорошее дело.

— Октябрь очень насыщенный: матч за матчем, практически без перерыва. Насколько будет непросто?

— Наоборот, лучше будет! Меньше тренироваться будем, больше играть. Играть намного интереснее, чем тренироваться. Мы для этого играем и живем — это интереснее и интенсивнее. Где-то прошла плохая игра — у тебя есть хорошая возможность исправиться в следующей игре. Нормально все будет, все в равных условиях, жаловаться точно нельзя, — цитирует Якупова официальный сайт клуба.

После этого матча «Трактор» с 20 очками занимает 3-ю позицию в Восточной конференции, «Авангард» с 12 очками — на 6-м месте.