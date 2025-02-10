Якупов направит долю призовых за победу в Матче звезд КХЛ на благотворительность

Нападающий «Авангарда» и сборной Дивизиона Чернышева Наиль Якупов намерен передать нуждающимся свою долю из выигранных призовых 5 миллионов рублей за победу в финале FONBET Матча звезд КХЛ с командой Дивизиона Боброва (9:8).

«Нам пока не говорили, как будем эту сумму делить. Но деньги 100% я кому-то отправлю, себе не оставлю. Есть люди, которые очень много делают для нас, и деньги им нужны. Я бы это особо афишировать не хотел», — цитирует Якупова ТАСС.

В нынешнем сезоне 31-летний хоккеист набрал 24 35 (20+15) очков в 55 матчах.