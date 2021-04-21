Якубов: «Воронков уже похудел на 7 килограмм, вряд ли он сыграет на чемпионате мира»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о состоянии нападающего Дмитрия Воронкова, получившего перелом челюсти в шестом матче серии против «Авангарда».

«Воронков уже похудел килограмм на семь — есть толком не может. Вряд ли он сыграет на чемпионате мира», — сказал Якубов.

В сезоне-2020/21 20-летний форвард провел 68 матчей за «Ак Барс», в которых набрал 29 (13+16) очков.

(Артур Хайруллин)