Якубов: «Воронков уже похудел на 7 килограмм, вряд ли он сыграет на чемпионате мира»
12:45
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о состоянии нападающего Дмитрия Воронкова, получившего перелом челюсти в шестом матче серии против «Авангарда».
«Воронков уже похудел килограмм на семь — есть толком не может. Вряд ли он сыграет на чемпионате мира», — сказал Якубов.
В сезоне-2020/21 20-летний форвард провел 68 матчей за «Ак Барс», в которых набрал 29 (13+16) очков.
(Артур Хайруллин)
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