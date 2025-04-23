Якубов покинет пост спортивного директора «Лады»

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Как стало известно «СЭ», Рафик Якубов покинет пост спортивного директора «Лады».

В руководство тольяттинского клуба войдет Александр Харламов, который в последние годы работал в «Торпедо».

В FONBET чемпионате КХЛ-2024/25 «Лада» заняла 10-е место в Восточной конференции, набрав 54 очка в 68 матчах.