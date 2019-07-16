Якуб Петружалек: "Йортикка постоянно орал на Плотникова"

Нападающий Якуб Петружалек в интервью "СЭ" вспомнил самые яркие моменты карьеры в "Амуре" и "Динамо".

– Помнится,"Амур" в самом расцвете громил ЦСКА (8:0). Как такое вообще было возможно?

– Думаю, главная причина, почему мы зажигали – тактика. На 100 процентов уверен, что ключом к успеху стал тренер Ханну Йортикка. Он поставил нам классический финский стиль игры и был не слишком известен в России, немногие российские команды ожидали такого. Мы играли быстро, в основном в горизонтальный хоккей, создавали не очень много комбинаций. Наши соперники потратили примерно полсезона, чтобы привыкнуть к нам. Еще наш состав был отличный. Лично мне было нетрудно привыкнуть к требованиям Йортикки, потому что я сам приехал в "Амур" из Финляндии и понимал, что должен делать как на льду, так и за его пределами. Йортикка хотел, чтобы все выполняли свою работу как профессионалы.

– Запрещал много пить?

– Точно (смеется), хотя пиво разрешалось. Все было просто, но тогда тот распорядок дня, что был при Йортикке, сложно было представить во многих других командах. Если ты приехал на полчаса раньше тренировки и хочешь выпить чашечку кофе – пожалуйста, но ровно в 9 утра ты обязан быть на разминке, в 10 – на льду. В принципе, мы все были сами по себе, жесткого контроля не было, никто не стоял над душой, но мы были обязаны придерживаться установленного расписания. Тренировки длились всего минут 40, но очень интенсивно.

– Россияне восставали в таких условиях?

– Первые два-три месяца, потом привыкли. Они ведь раньше тренировались дольше, но менее интенсивно. Вряд ли это стало сюрпризом для многих, но я поначалу удивился тому, что русские ненавидели Йортикку из-за такого графика. Тем не менее, через 2-3 года, когда я уже выступал в "Автомобилисте", часто пересекался с бывшими партнерами по "Амуру"…

– С кем, если не секрет?

– Саня Осипов, который сейчас в "Спартаке". Потом уже парни говорили мне: "Йортикка был великолепен, мы бы с удовольствием поработали с ним сейчас". Больше всех меня удивил Плотников. Тогда он был очень силен, у него было все в порядке с физикой и катанием, но проблемы с психологией. Помню, как Йортикка постоянно орал на Сергея, потому что видел его потенциал. Он только начинал и был очень упрямым, делал то, что хочется. Потом он попал в СКА, сборную, съездил в НХЛ, остался упрямым, но всегда был благодарен финну. Ханну прекрасно понимал, на кого нужно повысить голос, за кем приглядывать, и кому вообще не нужна опека. (Евгений Белоусов)

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