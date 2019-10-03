Якуб Накладал: «Итог был неожиданным»

Защитник «Локомотива» Якуб Накладал подвел итоги матча в Магнитогорске против «Металлурга» (3:5).

— Якуб, почему «Локомотиву» весь матч приходилось догонять «Металлург»? Был момент, когда вы сравняли счет, но затем быстро пропустили...

— Сегодня играли две команды, причем такие, которые находятся в подвалах турнирных таблиц западной и восточной конференции, — приводит слова игрока официальный сайт «Магнитки». — Итог был неожиданным. Первый период мы изрядно испортили, потом исправили ошибки во втором. У нас было много голевых моментов, но мы плохо играем в обороне, а те три гола, что мы забили, были нашей попыткой вернуть удачу на нашу сторону.

— Деннис Расмуссен стал злым гением для «Локомотива»? Почему обороне вашей команды не удалось его сдержать?

— Я думаю, что Расмуссен такой же хоккеист, как все. Да, он сильный, техничный. Но ведь у него тоже много ошибок, которые от наших ничем не отличались.

— Позиционный хоккей в вашем исполнении был очень хорош. Два гола «Локомотив» забил дальними бросками. Это была часть плана на игру?

— Задача всегда одна — больше бросков. А этого сейчас нам не хватает. Во втором периоде хорошо разыграли, выиграли вбрасывание, много работали в зоне соперника, а потом была смена игроков. Кто бросал в створ, не имело значения. У нас не получается забивать. Для достижения успеха нужно проделать грязную и тяжелую работу.

— Как сыграла связка Козун — Локтионов против своей бывшей команды?

— Всем известно, что они хорошие игроки. Ярко выраженных особенностей в их игре я сегодня не заметил. У «Металлурга» вся команда хорошая, и особенно — нападающие. А все пропущенные шайбы — это наши ошибки, мы позволили сопернику забить.

— В тренерском штабе «Локомотива» работает Майкл Пелино. Что нового он привнес в игру вашей команды?

— Тяжело сказать. Безусловно, он хороший, трудолюбивый тренер. У него было много побед за спиной. У Майкла немного другое чувство хоккея. Такое, знаете, канадское. И ведь это хорошо. А все слова, что он нам говорит, несут глубокий смысл и у него большие планы. Повторюсь, вся проблема в нас: то в атаке плохо играем, то в обороне. Мы должны собраться, осмыслить все, что мы делаем.

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